奇美醫學中心因應國際新冠肺炎疫情持續擴大，國外已陸續傳出次波感染及外國醫院之群聚事件，中央流行疫情指揮中心近日已對本國籍入境者的管理和外國籍人士入境限制都發布新規定；奇美醫學中心18日起，實施「出國入境／返台14天內，謝絕進入奇美醫院各大樓」，請民眾體諒配合。

奇美醫學中心自03月18日起實施：

1、 14天內入境／返台之民眾，謝絕進入奇美醫學中心院區各大樓。

2、 14天內曾接觸入境／返台有呼吸道症狀者，謝絕進入奇美醫學中心院區各大樓。

3、 上述14天期間內有看診需求者，奇美醫學中心協助安排於大樓外防疫站的獨立診間或急診負壓隔離診間進行看診。

4、 防疫期間呼籲儘量減少進出醫院，陪、探病建議改用通(視)訊軟體，保護病人安全也維護自身健康。

依中央流行疫情指揮中心發布資訊，近期疫情擴大，全球病例數持續增加中，歐洲多國宣布進入緊急狀態並採取嚴格邊境管制及檢疫措施；另美國近期疫情亦持續上升。奇美醫學中心為保障病人及醫療照護工作人員安全，超前部署，敬請鄉親安心，並請民眾配合。

(中時 )