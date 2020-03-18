凱擘有線電視系統台旗下豐盟有線跨區花蓮經營有線電視，NCC於18日正式否准，市場解讀，凱擘原本計畫透過跨區花蓮經營，直搗練台生有線電視大本營，宣告失敗。

由於該案從送件至18日否准，長達一年多近2年時間 ，更被視為凱擘未來能否再擴大經營區的指標申請案，備受市場關注。

NCC主任秘書蕭祈宏表示，豐盟申請擴區花蓮有線，NCC委員會考量經營時態、市場競爭、消費型態，及其它公共利益否准申請，理由有四，一 ， 營運計畫主要內容、訂價策略與市場明顯差異，二，業者對 營收過度樂觀，財務未能切合經營現實，三，未明確說明分期工程預計規畫方式，對偏遠地區收視需求亦未有完整評估 ，四，考量公平會意見，本案可能強化單一集團之市場影響力 ， 不利本國視訊產業上下游之整體發展。

另外，NCC亦否准全國有線電視跨區經營宜蘭，蕭祈宏指出，NCC委員會綜合考量後否准，主要因為申請人財務狀況欠佳，難以實現營運計畫，未來應穩健既有財務 力求收支平衡，以確保既有收視戶權益。

(工商 )