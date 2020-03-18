受到新冠肺炎疫情影響，大陸國務院總理李克強17日表示，「要根據疫情持續向好態勢，在保持必要疫情防控措施的同時，取消妨礙復工、復產的不合理規定」，並強調要讓更多務工人員盡快返回工作崗位，且「有活幹、有錢賺」。

李克強在大陸國務院常務會議中指出，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，做好「六穩」工作，必須把穩就業放在首位，而穩就業的重要支撐在於穩住中小微企業。各部門要通力合作，幫助中小微企業渡過眼下難關，支持他們恢復經營，增加就業崗位，創造更多社會財富。

針對相關部門匯報，目前大陸復工、復產遇到許多限制，審批層層加碼，辦理環節多，員工返崗限制多。對此，李克強表示，現在來看，大企業復工率相對高一點，而中小微企業復工率則相對較低，兩者不相匹配，進而導致企業復工不能復產，更不能達產。

李克強指出，「從一些地區的實踐經驗來看，即使在疫情防控的關鍵時期，只要科學防控到位，就能有效遏制病毒傳播」。為應對疫情帶來的衝擊，一些方面推出不少臨時性應急措施，隨著疫情形勢變化，要清理取消不合時宜的臨時管制措施。

李克強表示，現在一些地方出現限制企業註冊登記，以及復工、復產的不合理證明，還有一些地方滋生出一些不合理的收費規定等，這些一定要抓緊清理取消」。李克強強調，「這些年『放管服』改革一步一步取得的成績來之不易，決不能再走『回頭路』」。

(工商 )