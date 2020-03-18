全球抗疫已帶動健身需求及宅經濟線上消費，為家用健身器材銷售市況加溫，岱宇國際（1598）18日透露，旗下Sole、Spirit及Xterra品牌主要客戶訂單需求轉熱，且近期在北美Sole品牌及德國Cardio fitness通路的線上電商銷售持續創高，公司3月訂單出貨回升，可帶動公司營運成長。

另外，岱宇積極提升彰化全興廠、大陸嘉興廠產能稼動率表現，在主要客戶追加訂單需求下，有助於集團旗下各品牌3月出貨持續回升的良好動能。

岱宇表示，觀察全球新冠肺炎疫情蔓延，掀起宅經濟居家健身需求熱潮，有機會成為市場趨勢下受惠者之一。

岱宇不僅旗下Sole品牌為北美第一大電商健身器材品牌地位，目前北美地區線上訂單動能暢旺，受惠Sole品牌良好知名度、產品線齊全，帶動北美主要通路客戶Dicks旗下門市Sole品牌產品項目比重提升，且近期亦強化線上銷售布局，進而加大整體備貨力道。

尤其，岱宇旗下Xterra品牌憑藉在品質、性能與外觀設計具備更高性價比優勢，近年Amazon電商客戶保持高雙位數訂單出貨表現，看好主要客戶網購訂單暢旺，岱宇持續拉升大陸嘉興廠產能稼動率，目前原料供應已逐步回穩，並陸續完成訂單出貨，以期4月Xterra品牌訂單，可恢復以往強勁出貨動能。

岱宇進一步指出，Spirit品牌受惠集團近年持續強化全球品牌行銷宣傳、新產品研發及完善商用健身器材產品線策略效益持續發酵，帶動2019年Spirit品牌營收比重達21.65％水準，隨著健身風氣盛行，亦同步推升美國地區3月接單表現。

另一方面，岱宇說，旗下Johnny G商用飛輪產品亦獲大型連鎖飛輪俱樂部青睞，目前已進行產品使用測試階段，若順利取得客戶訂單，將有助於增添整體營運新一波銷售表現。

展望未來營運，岱宇今年第一季雖受肺炎疫情影響訂單出貨遞延，惟3月整體出貨動能隨著產能稼動率回升，有望同步回溫，在旗下各品牌目前整體訂單無虞，且有機會受惠全球健身風氣、宅經濟消費等需求，創造良好業務銷售環境。

再者，岱宇已完成併購Sole Fitness公司挹注集團營收貢獻，透過集團旗下品牌、生產製造、行銷、倉儲管理及售後服務資源整合等，隨著Sole品牌在北美主要通路客戶保持良好備貨需求，及線上電商銷售動能強勁，目前規劃擴增Sole品牌在家用健身器材、輕商用產品線，預計第三季新產品陸續上市後，可展開新一波銷售，可望創造未來整體營運良好成長動能。

(工商 )