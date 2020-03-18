新冠肺炎疫情擴散至全球，美國確診人數超過6300，死亡人數也已突破百人，50州全數淪陷。疫情迅速延燒引發民眾瘋搶物資，大量民生用品和食物全被一掃而空。近日來自南韓的部落客「金老佛爺」也在臉書分享洛杉磯羅蘭崗的現狀，驚訝直呼：「像末日一樣！」

金老佛爺透露在美有錢也買不到民生用品。（圖／翻攝自金老佛爺臉書）

金老佛爺16日在臉書貼出一張老公親戚傳來的照片，分享美國目前被疫情影響後的慘況。只見畫面中，展示架空無一物，平時琳琅滿目的民生用品全數被民眾搶光，她形容空蕩蕩的商場，「買不到任何東西，像末日一樣」，大嘆「這不是我熟悉的Targe」。

金老佛爺表示，朋友透露在美國即便有錢也沒用，「武器反而更重要了，生活用品都需要實名制了...不戴口罩，說不擔心都是騙人的。」有在美的網友看見PO文，立刻貼出當地超市的慘況，表示「超市的菜也都被掃光」、「很怕忽然封城，只好先存糧草」，金老佛爺也安慰：「 只能這樣才能控制疫情，真的很可怕，寶貝要多多小心喔！」

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(中時電子報)