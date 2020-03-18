「新冠肺炎」疫情日趨嚴峻，政府再三呼籲民眾此時不要出國旅遊，串流平台「CATCHPLAY+」響應政府政策，讓民眾不必出國就能藉由好片，在家中無受限地遨遊全世界，不論是跟著《幸福綠皮書》從紐約開始暢遊美國，感受中南部風光、與《樂來越愛你》一同逐夢爵士洛杉磯，墜入《午夜．巴黎》的夢幻黃金年代、體驗《瘋狂亞洲富豪》中繁華上流新加坡、與《新娘百分百》一同情定浪漫倫敦諾丁丘、跟著《媽媽咪呀》一起在希臘自在歌舞，或是感受《海街日記》中的日本鎌倉美食饗宴，不用擔心疫情干擾，就能享受周遊世界的樂趣。

《午夜．巴黎》劇照。

CATCHPLAY+用經典好片帶著觀眾遨遊全世界，在《幸福綠皮書》中，奧斯卡金獎拍檔維果莫天森與馬赫夏拉阿里，帶觀眾一路由五光十色的紐約出發到曼非斯、紐奧良與伯明罕等風光無限的南方小鎮，透過音樂感受打破文化隔閡的真摯友誼；最佳螢幕情侶雷恩葛斯林與艾瑪史東，則在《樂來越愛你》帶你浪漫遊遍「星光之城」洛杉磯，不論是在電影拍攝片廠體驗好萊塢日常、在經典爵士樂俱樂部沉醉在爵士樂的靈魂，或登上格里菲斯天文台俯瞰全市夜景，《樂來越愛你》都宛如一封送給觀眾的情書。

《媽媽咪呀》劇照。

《海街日記》劇照。

《午夜．巴黎》、《新娘百分百》，及《媽媽咪呀》則要帶領觀眾暢遊歐洲；跟著大導演伍迪艾倫作品《午夜．巴黎》的腳步，坐在聖斯德望堂的階梯上等待午夜夢幻時分，或造訪海明威等文學名人必訪的Le Polidor餐廳；隨著茱莉亞羅勃茲與休葛蘭一同漫步在《新娘百分百》中的倫敦小鎮諾丁丘，並在舉世聞名的西邦爾公園路280號的藍色大門前情定彼此；在梅莉史翠普、柯林佛斯、阿曼達塞佛瑞等眾星帶領下，暢遊希臘達默查理海灘，體驗《媽媽咪呀》的熱情奔放。想造訪世界各地美景，就讓CATCHPLAY+用好片帶你隨時隨地盡攬全球無限風光。

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(中時電子報)