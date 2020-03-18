緊急命令？卓榮泰：限制人民的權利 一定會有法律依據 15:032020/03/18 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情延燒全球，包括新北市長侯友宜及多位立委建議蔡英文總統發布緊急命令；民進黨主席卓榮泰（中）18日受訪表示，總統會有相當衡量；所有的作為一旦有限制到人民的權利，一定會有法律依據跟行政作為。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，全球蔓延，包括新北市長侯友宜及多位在野立委建議蔡英文總統發布緊急命令；民進黨主席卓榮泰今受訪表示，總統會有相當衡量；所有的作為一旦有限制到人民的權利，一定會有法律依據跟行政作為。 總統府發言人張惇涵今天表示，目前相關法令和授權，足以因應當前防疫上的必要，暫無總統頒布緊急命令的需求；卓榮泰指出，目前台灣現在疫情控制上，相當程度是守得住這樣的防線，政府一切是超前部署，從最嚴厲的結果來設想所有的措施，至於發不發布緊急命令，總統一定有什麼考量。 (中時 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #緊急命令 #卓榮泰 #權利 #法律 #民進黨主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情升高 哪些保險有保障？ 12:002020/03/14 財經 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 學者呼籲緊急命令 該發布就發布 13:442020/03/18 政治 為何「緊急命令」很重要？歷史上4次都是國難等級… 14:052020/03/18 政治 政治熱門新聞 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 韓被罷免後誰能掌帥印？知情人士：派他韓粉會大讚！ - 政治 不是江啟臣 他稱能救韓國瑜是「他」！ - 政治 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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