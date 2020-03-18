晨悠melFlow獲吉他品牌青睞，與馮羿合作、找來張三擔任製作人。（獨一無二娛樂文化提供）

由惟晨、以悠組成的晨悠melFlow日前加入新東家AM娛樂，將拋開過去的形象，創作能帶給觀眾煥然一新感受的作品；日前為新單曲《Crazy Dreamer (ft.Feng E)》錄音的同時，巧見僅13歲、在《亞洲達人秀》總決賽大風頭的烏克麗麗小神童馮羿，立刻邀請他為歌曲演奏；沒想到馮羿不僅跨刀相助，連拍攝MV都挺到底。

事實上，晨悠melFlow與馮羿一樣，都曾在選秀節目現場豔驚四座。晨悠melFlow曾在大陸《中國好聲音》節目中，演唱《野子》時的完美純淨合音，備受兩岸樂壇矚目；出道5年的她們，最近雖然因為新冠肺炎疫情爆發，許多活動都到限制，但2人專注創作，一點都不受影響，最大的夢想就是：「未來能夠成為台灣之光，讓大家想到新世代女聲組合就可以想到我們。」

值得一提的是馮羿與晨悠melFlow合作後，還幫忙2人登上國際視野。原來馮羿最近幫史密斯飛船Aerosmith靈魂人物Joe Perry牽線，找台灣品牌為其打造特製吉他，不但成功把台灣品牌推向國際，也邀請晨悠melFlow擔任此次的形象大使，讓重新出發的晨悠感受到滿滿台灣之光的加持。

《Crazy Dreamer (ft.Feng E)》即將在各平台上架，晨悠melFlow信心滿滿，將全力以赴，努力創作，勇敢追夢，做一個無所畏懼的Crazy Dreamer。

(旺報 )