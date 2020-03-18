國民黨主席江啟臣今天在中常會開始時發表談話。（趙婉淳攝）

國民黨主席江啟臣今天第二次主持中常會，引人注目的是新任一級主管也到場開會，江一到場立即和出席的中常委寒暄問暖，在常會開始發表談話也逐一介紹黨務人事，另也兌現競選期間拋出將在主席辦公室內設置「數位行銷科技長」的承諾，他將以海選方式徵才，希望從中找到瞭解網路生態，認同國民黨精神的恰當人選，提升國民黨在網路時代的行銷力與戰鬥力。

江啟臣下午在中常會一開始發表談話，他說，黨務改革千頭萬緒，但是改革不是一個人能完成的工作，是大家一起背負的承擔與使命。整隊出發，更是改革的第一要務。我更認為，「改革是分工作，不是分位子」。

江啟臣透露，經過一個多星期的徵詢與請益，我已經在昨天簽訂人事派令，確定了我們第一階段的改革夥伴。今天常會的一開始，就要跟所有中常委以及黨務主管介紹我們的夥伴，等等在討論事項時也要懇請所有的中常委，通過我們的一級主管人事案，讓我們的改革隊伍正式整隊出發。

江啟臣相信，在這個艱困的時刻願意承擔黨職的夥伴，都是願意捲起袖子，拉起褲管，不怕艱難打拚的勇將。

江啟臣指出，在兼顧「世代共融」、「南北並進」、「中央地方互助」、「專長功能互補」的四個原則下，我邀請過去曾擔任三重市長、新北市黨部主委、新北市政府民政局長的李乾龍擔任秘書長，還有過去曾擔任立法院黨團書記長的李彥秀擔任專任副秘書長，一同協助處理黨務。

由於李彥秀今天未現身，江啟臣說明，李彥秀因為家庭事務仍在處理中，今天不克前來，未來也將儘速回到黨務工作的崗位，與大家一起奮鬥。

江啟臣說，也邀請曾擔任婦女部主任、立法院的好同事柯志恩；台南市黨部主委謝龍介「龍介仙」；立法院的好同事顏寬恒，還有熟悉兩岸、國際事務，對外關係協會秘書長、政大外交系副教授黃奎博，共同擔任義務副秘書長。

江啟臣表示，我也邀請曾經擔任國民黨副祕書長的葉壽山接任組發會主委。並且拜託文傳會主委王育敏、行管會主委邱大展留任，繼續與我們共同打拚！再一次謝謝大家。改革國民黨，是我們一起的承擔共同的志業，我們一起勇敢改變。

(中時 )