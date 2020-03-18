台灣燈會「產業讚聲燈區」，民眾對「Hiwin機器人-上銀科技」燈組感到最為驚豔。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「鋼鐵築夢-豐興鋼鐵」，以6米高機器人掃射互動光感照亮遊客行走道路，驚奇感十足。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會圓滿結束，民眾仍回味無窮！台中市府經濟發展局民意調查，高達92.2％民眾對這次燈會感到滿意，其中，「產業讚聲燈區」近9成民眾認為企業燈座有助「提升其形象」，近8成5肯定燈會在台中「幫助地方經濟成長」，上銀科技的機器人、大同寶寶、豐興鋼鐵築夢讓民眾大為驚艷。

位於后里馬場園區前的「產業讚聲燈區」集結在地29家知名企業，以募集燈座和贊助方式完成整體園區規畫，市府為了解民眾實際感受，台灣燈會期間隨機訪問參觀遊客，該滿意度調查以男性居多，年齡20歲至29歲，多為大學生族群。

經發局指出，調查在「產業讚聲燈區」中，民眾對「Hiwin機器人-上銀科技」燈組感到最為驚豔，以小火車搭配科技舞動機器人，打造戶外展示館燈組，展現出鮮明的企業形象。

其次為「大同寶寶海洋嘉年華，歡喜慶鼠年」，大同寶寶化身為海洋之子，划著電鍋乘風破浪；緊接著「鋼鐵築夢-豐興鋼鐵」，以6米高機器人掃射互動光感照亮遊客行走道路，驚奇感十足。

「產業讚聲燈區」採公私合作，邀企業設計自家精神及文化的燈座，該調查顯示民眾滿意度高，經發局強調，日後活動可積極邀請企業與民間團體參與，創造雙贏。

(中時 )