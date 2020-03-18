前陣子因為俄羅斯不肯配合原油減產，因此沙烏地阿拉伯發動了「油價戰爭」，將出口原油售價降低之外，還大幅度增產，導致全球油價崩盤，國內本周油價大減4元，創下史上最大降幅，不過依照目前原油價格來看，下周油價可能還會再次降價，92無鉛汽油有可能跌破20元大關。

本周油價分別為92無鉛汽油每公升20.3元、95無鉛汽油每公升21.8元、98無鉛汽油每公升23.8元、超級柴油每公升17.7元，讓許多民眾都紛紛將自家油箱補滿，不過今日國際原油價格仍持續走跌。

根據能源局油價資訊管理與分析系統，目前最新的國際原油價格分別為，西德州原油26.91 美元/桶、北海布蘭特 26.98 美元/桶和杜拜29.34 美元/桶，都比上周均價33.74美元要低上不少，因此油價有可能會持續下跌。

加上新冠肺炎影響，航空業、製造業等等需要用到大量原油的產業都受到相當程度的影響，若產油國持續維持增產的話，原油價格應該會持續下探。

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(中時電子報)