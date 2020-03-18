金鐘視后的鍾欣凌，從影數十年來演過閨蜜、姐妹和媽媽，這回在《我的婆婆怎麼那麼可愛》跨齡升格成「婆婆」。鍾欣凌自嘲說：「想不到我的Range（範圍）可以這麼廣，戲裡竟然還有一個孫子跟我女兒兔寶一樣大，提早體驗了當阿嬤的感覺。」

《我的婆婆》將現實議題以喜劇趣味包裝，鍾欣凌因人物幻想，而角色扮演換穿十多種造型，讓她大呼「被整慘」，苦笑說：「不知道是不是我得罪編劇，剛好都在大熱天讓我拍這些角色扮演的戲。」其中一場扮「荒野大鏢客」的戲，當天溫度高達38°C，她穿上三層的荒野大鏢客服裝，汗都用噴的，搞笑的是辛苦穿完全身的造型之後，繫皮帶卻發現長度不夠，讓鍾欣凌頻喊「怎麼帥不起來」！她也大讚劇組的服裝組無論劇本設定什麼樣子的角色造型，都能如實打造、使命必達。

鍾欣凌大熱天Cosplay荒野大鏢客。

鍾欣凌(右)、黃姵嘉兩大視后同台飆戲。

《我的婆婆》的另一大看點就是有兩大金鐘視后鍾欣凌、黃姵嘉的對戲，鍾欣凌說：「我們在對戲的時候真的有種『這個人就是我媳婦』的感覺，我們在戲裡很常像潑婦一樣對罵，媳婦跟婆婆頂嘴的臨場感很真實，從討厭對方到相視而笑，那種心情轉變很深刻是想到會讓人鼻酸的。」表演過程中，鍾欣凌認為她與黃姵嘉一起不斷成長，但不是在演技上成長，而是兩個人的感情更加分，無論是眼神、態度、肢體都配合得很有默契。

鍾欣凌分享當初接到《我的婆婆》劇本時，得知製作人是陳慧玲，編劇溫怡惠再加上鄧安寧導演時，毅然決定接演。「這次跟以往拍戲經驗完全不一樣，導演叫我要放很鬆去演，有多鬆就放多鬆，所以我就背好劇本之後準時到現場，先吃兩份早餐然後把自己交給導演。神奇的是一開機後，不論是台詞還是對戲的演員都變得好好笑。不是刻意講笑話，而是像我們在家或是跟朋友相處時好笑有趣的對話，自然的有趣。這部看似充滿笑點的喜劇，其實也是一部寓意很深的家庭倫理劇，我覺得這戲好人生喔！」

張書偉（左起）、楊銘威、鍾欣凌、王少偉、Darren排戲中。

《我的婆婆怎麼那麼可愛》故事描述小鷗（黃姵嘉 飾）在嫁入蘇家前後，公公跟老公就相繼掛掉，使她完全不得婆婆彩香（鍾欣凌 飾）的歡心。而蘇林彩香（鍾欣凌 飾）承受著喪夫、喪子之痛，以及家族餅店「珍賀齋」的倒閉危機，偏偏她的四個子女都不願意接家業，讓彩香決定關掉餅店並北上依靠子女們，想不到這些「不孝子們」各懷鬼胎，像詐騙集團一樣要訛詐自己的養老金，上演媽媽與子女、婆婆與媳婦間瘋狂、脫序的家族戰爭。原本與彩香已是井水不犯河水的小鷗，陸續聽到蘇家兒女詐騙的誇張行徑，同情心、好勝心湧上心頭的她決定與「珍賀齋」忠誠的糕餅師傅發貴（張書偉 飾）留守餅舖繼續拼下去！命運是如此的巧妙，蘇家的鬥爭能化解嗎？小鷗能助彩香一臂之力挽救母子問題嗎？「珍賀齋」還有機會起死回生「重振雄風」嗎？《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於2020年6月6日於公視頻道播出。

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(中時電子報)