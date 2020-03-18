為能掌握居家隔離、居家檢疫的落實，壁面到處跑，增加社區傳染風險，行政院建置資訊系統，協助防疫作業，包括人員入境的「入境檢疫系統」，以電子化加速入境資料檢核及程序。以及結合後端「電子圍籬智慧監控系統」，透過手機定位方式掌握行蹤，一旦離開檢疫範圍，系統會發送「告警簡訊」給當事人、民政單位、衛政單位與轄區警察，以確實掌握相關人員行蹤。

指揮中心指出，COVID-19疫情日益嚴峻，世界各國確診病例快速攀升，入境人員填寫資料的程序及內容更需要嚴謹審慎。為提高入境流程效率、入境資料正確性，建置「入境檢疫系統」，於起飛前或落地後透過掃描QR Code，線上填寫健康聲明書等資料，加速入境通關程序，旅客資料也整合至14天居家關懷的「防疫追蹤系統」及追蹤告警的「電子圍籬系統」，透過居家檢疫者的手機定位，一旦離開檢疫範圍，系統會發送「告警簡訊」給當事人、民政單位、衛政單位與轄區警察，以確實掌握相關人員行蹤。

此外，指揮中心表示，因應旅遊建議等級提升，入境居家關懷人數增加，接下來將由HTC規劃設計，透過LINE之LINE Bot系統平台自動化運作，讓居家檢疫者可以透過LINE Bot主動回報健康狀況，並取得防疫相關協助資訊，分擔第一線關懷人員的作業負擔。

鑒於全球武漢肺炎疫情仍持續發展中，政府正積極推動新科技，透過系統化分析，依行政區、隔離類別，以及地理分布及歷史軌跡等方式篩選呈現相關人員現況，快速掌握疫情發展；也請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。

(中時 )