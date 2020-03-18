中央流行疫情指揮中心今（18）日正式對外公告酒精列入防疫物資！未來任何不當屯積酒精、哄抬價格等行為將被處以最高5年有期徒刑，得併科500萬元罰金。

今天立院衛環委員會有立委高嘉瑜質疑目前酒精算不算防疫物資？何啟功說，應該要在上周日公告列入，不過，高嘉瑜接獲第一線醫護人員的反映拿不到酒精消毒。

食藥署長吳秀梅表示，酒精已在3月15日公告列入防疫物資，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，上周日公告主要是給法務部調查囤積與哄抬價格之用，不妨礙一般民眾重複購買的行為。

現在公告為防疫物資有醫藥口罩、N95口罩、額溫槍與酒精，酒精包藥用酒精與防疫酒精，羅一鈞說，根據振紓困振興特別條例第十二條規定，經由公告的防疫器具、設備、藥品醫療器械等防疫物資，哄抬價格與不正當囤積，5年以下有期徒刑，得併科500萬元罰金。

(中時 )