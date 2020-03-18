台中都會區人口密集，新冠肺炎防疫高峰期，多數民眾除了上班外出，幾乎都宅在家，假日也只敢往空曠野外或公園走，順勢帶動公園周邊住宅買氣。當地房仲透露，棟距大且高綠覆的園道宅，因為保值性佳好轉手，一直以來都受到民眾青睞，二、三月以來更因疫情升高意外帶來賞屋客，園道門市業績也因而成長不少。

鄉林不動產研究室也分析，近期部份受武漢肺炎影響滯留台灣的台商，尤其偏好棟距大、樹多空氣清新的區域，而草悟道周邊更是他們鎖定的區域之一，除了環繞台中市區精華地帶外，綠覆率高、生活機能完善，連帶使得中古住宅也很搶手，即使是10年，甚至20年以上屋齡的豪宅，也都很保值。

根據價登錄資料，草悟道市民廣場旁的「月光流域」，屋齡已20年，去年12月成交單價為每坪36.69萬元，較前年6月的成交單價30.82萬元，年漲幅高達19%；草悟道市民廣場往國美館園道方向，同樣面園道屋齡近14年的「鄉林觀雲」，去年5月成交記錄每坪單價27.95萬元，也較前年12月成交的25.43萬元上漲14%；科博館園道屋齡已逾22年的「賽茵斯」大樓，近二年交易價格也有12％漲幅

商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，高端換屋客群重視養生及防疫需求，積極尋找高覆綠、開闊視野的新家，園道與公園旁的建案因符合棟距大且高綠覆等特性，就相當受到這類客層喜愛，因此即便素地難得，仍吸引建商想盡辦法推案卡位。

以草悟道為例，近年推案的建商就包括國泰、鄉林、順天、忠泰、勤美璞真等，其中，「忠泰老佛爺」和「勤美之森」兩個超級大案，個別總銷均達百億元以上。至於「鄉林美術舘」，因是目前科博草悟道首排唯一新成屋建案，也吸引不少台商預約賞屋。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)