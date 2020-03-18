板橋分屍案！被害人哥哥出面說明

是怎樣的情仇糾葛，讓一樁原本看似郎才女貌的戀情，最後竟演變成女遭男殺害分屍，大卸多塊，分屍7袋埋在社區花圃；男方最後更畏罪輕生，留下雙方父母無可彌補的遺憾？

2018年5月新北市板橋發生一起慘絕人寰的情殺分屍案，台大碩士畢業黃姓女子失聯多日，家屬報警協尋。最後警方查出，黃女擔任健身教練的朱姓男友，痛下狠手，將黃女大卸多塊，分屍7袋埋在住處社區花圃，而朱男自己也畏罪輕生。

台大碩士女失聯 哥「爆料公社」尋妹

被害黃姓女子（27歲）台大碩士畢業，在外商公司上班。2018年5月26日，黃女哥哥在臉書《爆料公社》貼文協尋，表示妹妹失蹤多日、手機關機，完全無法聯繫上，雖已報警但無「積極的危險證明」，只能以協尋人口建檔。

黃男將矛頭指向妹妹朱姓男友，稱朱男有販毒前科，還有躁鬱症、暴力傾向等問題，妹妹曾多次向朋友抱怨「男友有問題」。

警方在朱男住家社區花圃挖出7個裝有屍塊的塑膠袋。（翻攝照片／王揚傑新北傳真）

大卸7袋埋社區花園 剃光頭內臟消失

詭異的是，朱男家人也在26日向警方報案失蹤協尋朱男。由於兩人手機都關機，警方改從監視器畫面找人，發現黃女與朱男20日下午4時許一同進入朱男住處，而朱男於22日凌晨1時，從住處提出7包塑膠袋埋進社區花圃。

警方直覺「不妙」，27日會同鑑識小組開挖，赫然在花圃中挖出7袋屍塊，黃女慘遭分屍。鑑識人員相驗拼湊，發現少了死者的大腿骨以及內臟，頭顱還被剃成光頭。

有民俗專家表示，剃去死者頭髮，用意恐是讓死者無臉見祖宗，或是難向地藏王菩薩、閻羅王告陰狀。至於消失的內臟，警方研判若不是被沖入馬桶，也不排除「被吃掉」。

監視器畫面中朱男身影。（翻攝照片／吳岳修新北傳真）

軍官之子躁鬱吸毒 遺書「以命賠命」

而28歲朱男自知難逃，28日凌晨畏罪輕生身亡，用衛生紙寫遺書「鑄下大錯、以命賠命」，對不起父母親，希望哥哥能代替照顧父母。

朱男自承有嚴重的精神問題，一旦陷入瘋狂就「腦袋空白，行為完全無法自制」，指責黃女欺騙他是處女，還與其他男性保持聯繫。

朱男的父親高階軍官退役後從事貿易工作，家境富裕，朱男與哥哥國中畢業就被送到美國讀書，但朱男精神狀況不佳，大學沒畢業就回台，藉由運動改善症狀，瘋狂健身甚至當上健身教練。

朱男遺體解剖，朱父戴帽子、口罩進入解剖室。（中時資料照 葉書宏攝）

兇嫌、父母全無罪 被害家屬求償敗訴

這起分屍案，最後新北地檢署以朱男死亡、朱男的父母對兇案不知情，3人都獲不起訴處分。黃女家屬始終懷疑朱男父母知情，還協助搬運屍塊，另外提出1050萬民事求償 一審也被判敗訴，全案可上訴。

黃女家屬表示，女兒離開後天天忍受椎心之痛，就是為了等待司法公正的結果，但盼來的結果太令家屬失望。

黃父更指控檢方忽視證據，朱的父母稱很久沒到板橋凶宅，實情卻是來來回回多次，朱母開門時手都在發抖、額頭還猛冒汗，這些不尋常的舉措難道不能再深入追問嗎？

黃父氣憤表示，絕對不相信朱父朱母毫不知情，不可能如不起訴處分書一樣推得一乾二淨，一定會聲請再議，為女兒討回公道。

兒童權益促進協會理事長王薇君也感嘆，黃女被大切17塊，甚至最後內臟、頭髮都還沒找到，這麼悽慘的案件，竟然所有相關人都逃脫了，結果沒人能夠接受，何況是家屬。

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(中時電子報)