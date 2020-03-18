苗栗縣政府爭取原民會核准開設3個文化健康站，分別是苗栗市、頭份市及泰安鄉象鼻村等3處，3站原本預訂在3月16日開站，但因應新冠肺炎疫情政策，新站只先提供電話問安、居家關懷服務及獨居長者送餐服務，至於長者到站服務及共餐部分，要待疫情緩和後再行開放。

苗栗縣政府原民中心月前申請增設文化健康站，獲得原民會核准開設3處，分別是苗栗市、頭份市及泰安鄉象鼻村等，原本計畫於16日開始啟用，但為配合原民會因應新冠肺炎防疫政策，延後正式開站服務。

苗栗縣原民中心主任蔣意雄指出，目前新站只先提供電話問安、居家關懷及獨居長者送餐服務等項目，待疫情趨緩後，再開放長者到站服務及共餐等。

原民中心指出，文化健康站提供原民長者項服務，包括：簡易健康照顧服務、延緩老化失能活動、營養餐飲服務（共餐或送餐）、電話問安及居家關懷服務、生活與照顧諮詢服務、量能提升服務以及運用志工及連結、轉介服務。

(中時 )