台鎖國防疫 陳時中：即日起歐美線機師入境要隔離 15:182020/03/18 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣今宣佈鎖國防疫，但是歐美線機師是否要執行十四天居家檢疫受到關注，中央流行疫情指揮中心表示，歐美線機師的部分，包含貨運機師已協調航空公司進行全隔離措施。 指揮官陳時中表示，所謂全隔離就是機師入境後必需依照居家檢疫的措施進行隔離，在他入境、出境的期間都必須接受特殊安排，此規定也從今天開始實施。 至於國內外的住宿安排，指揮中心強調，公司必須負起責任安排住宿，若遇到飯店房間被搶光的問題，可提出需求，會盡力來協助。 (中時 ) #機師 #隔離 #歐美線 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 入境北京集中隔離 14天自付2萬8 04:102020/03/16 兩岸要聞 馬來西亞鎖國 新加坡表示不會有食物耗盡風險 23:372020/03/16 國際 澎湖佛心旅館 供48套房助隔離 04:102020/03/17 地方新聞 不畏歐美股市雪崩 陸港股開高撐場 09:462020/03/17 財經 是否鎖國？蘇：隨疫情的變化 審慎考量 10:262020/03/17 政治 疫情延燒宣布禁止入境？ 陳時中：幾乎了 10:362020/03/17 政治 182團客滯留摩洛哥秘魯 業者研擬從歐洲、智利轉機回台 17:042020/03/17 生活 疫情掀起全球鎖國！林佳龍下令推紓困2.0 17:042020/03/17 財經 東南亞移工引進 須居家檢疫14天 04:102020/03/18 生活新聞 防疫大於一切！多數網友認為應禁止非本國籍人入境台灣 15:012020/03/18 政治 生活熱門新聞 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆檢疫14天 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 突破百例大關！ 國內今再添23例確診 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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