台灣今宣佈鎖國防疫，但是歐美線機師是否要執行十四天居家檢疫受到關注，中央流行疫情指揮中心表示，歐美線機師的部分，包含貨運機師已協調航空公司進行全隔離措施。

指揮官陳時中表示，所謂全隔離就是機師入境後必需依照居家檢疫的措施進行隔離，在他入境、出境的期間都必須接受特殊安排，此規定也從今天開始實施。

至於國內外的住宿安排，指揮中心強調，公司必須負起責任安排住宿，若遇到飯店房間被搶光的問題，可提出需求，會盡力來協助。

(中時 )