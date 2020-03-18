世界宗教博物館日前集結兩岸24位書法家共119件作品，舉辦「愛與和平兩岸書法交流展」。(世界宗教博物館提供╱吳亮賢新北傳真)

世界宗教博物館日前集結兩岸24位書法家共119件作品，舉辦「愛與和平兩岸書法交流展」。(世界宗教博物館提供╱吳亮賢新北傳真)

新北市永和區世界宗教博物館日前集結兩岸24位書法家共119件作品，舉辦「愛與和平兩岸書法交流展」、「山東濟南石敢當千年摩崖刻經碑拓特展」，因應新冠肺炎疫情，首度以線上導覽方式解說，展期即日起至4月12日，讓民眾可突破時空限制，欣賞精彩作品。

宗博館指出，秉持創辦人靈鷲山開山住持心道法師「愛地球、愛和平」開館理念，此次邀請勤益大學副教授張志鴻策展，提供民眾在棉宣中遊藝黑白的精神饗宴，推動兩岸書法交流，更傳達愛與和平的心願。

宗博館長陳國寧表示，交流展共籌備2年，延續2015年李義弘教授策劃「愛與和平書藝創作特展」精神，邀請張志鴻副教授、陜西省書法會陳進貢會長擔任策展人，一走進展區，24個不同筆風的「愛」字映入眼簾，展區入口蒼勁獨特的「尊重、包容、博愛」、「愛地球、愛和平」大型墨寶，更讓人眼睛一亮。

此外，會場也包含許多名家之作，如台灣藝術大學書畫藝術系教授周澄古雅簡穆的楷法《般若波羅蜜多心經》、全國美展評審委員陳坤一的〈接物存仁愛、處世在和平〉行書對聯、台灣女書法家學會理事長張松蓮形式多變的〈嗡啊吽〉箴言法句、台北藝術大學美術系副教授李蕭錕以小篆結體書寫的〈泥金心經〉。

而來自對岸陜西省書法家協會主席陳建貢寫的〈無量壽佛〉，行草用筆帶有漢隸、漢簡筆意，功底深厚，西安外事學院院長黄藤的〈論語選句〉，篆書摻和碑意，用筆遒勁，陜西省書法家協會副主席石瑞芳的〈愛蓮說〉結體獨特，也都是不可錯過的經典作品。

陳國寧說，此次書法展也結合「山東濟南石敢當千年摩崖刻經碑拓特展」，6件作品皆來自中國大陸原件，一位出家人花了30年時間，在山東高33米、約10層樓高的山壁拓經、拓片，巨大石刻上都是佛教經典，為獨特稀有的文物遺址。

(中時 )