在港股上市的中國鐵塔18日發布2019年財報顯示，2019年營收為人民幣（下同）764.28億元，年增6.4％，淨利為52.22億元，年增97.1％，盈利能力快速增強。受此消息激勵，中國鐵塔18日盤中股價漲至1.79港元，大漲6.55％。
中國證券網報導，按業務來看，塔類業務為中國鐵塔主要收入來源。2019年，該公司塔類業務收入為714.06億元，年增4.1％。
報告顯示，截至2019年底，中國鐵塔塔類站址數為199.4萬個，累計淨增6.9萬個，營運商塔類租戶達到306.3萬戶，較2018年增加約22.6萬戶，新增營運商租戶共享比例超過80％。
在室內分布式天線系統（簡稱室分）業務方面，2019年，中國鐵塔實現收入為26.58億元，年增46.1％。截至2019年底，中國鐵塔樓宇類室分覆蓋面積累計約25.7億平方公尺，新增覆蓋面積11.1億平方公尺；地鐵總覆蓋里程累計約3,370公里，新增覆蓋里程約483公里；高鐵隧道總覆蓋里程累計約5,318公里，新增覆蓋里程約942公里。
(工商 )
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