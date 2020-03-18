華友聯開發（1436）參與高雄地政局土地標售，18日一口氣標下3,393.69坪建地，耗資達9.23億元，華友聯董事長陸炤廷18日表示，位於小港的1,880.14坪建地，預定明年動工，規劃興建大樓住宅500戶，總銷約30億元，位於高雄大學生活圈的1,513.55坪「住三」建地，因該區目前大樓數量很多，因此，暫時還不會推案。

華友聯董事長陸炤廷指出，此次參與高雄地政局今年第一次的土地標售，總共標得2筆建地，一是位於小港的1,880.14坪商業用地，由華友聯開發以每坪28.11萬元、總價5.28億元得標，溢價約21.49％。

第二筆得標土地，則是位於高雄大學生活圈的1,513.55坪「住三」建地，華友聯以每坪26.07萬元、總價約3.94億元得標，溢價約19.49％。

他說，小港的1,880.14坪商業用地，預定2021年動工，規劃興建大樓住宅500戶，總銷約30億元，銷售時機點尚未確定，至於高雄大學生活圈的1,513.55坪「住三」建地，因該區目前大樓數量很多，因此，暫時還不會推案。

(工商 )