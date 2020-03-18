中嘉有線電視系統台18日宣布，該公司寬頻用戶數增長幅度16%超前同業。中嘉執行長揭朝華表示，bb寬頻2019年寬頻用戶滲透率成長速度為2018年的5倍，可說是同業之最。

揭朝華指出，中嘉自推出1G速率以來，光是新用戶的每月銷售佔比就增加超過2倍，老客戶升速至1G則每月平均有50%的增加，顯示消費者對於bb寬頻高CP值的資費買單。

隨台灣行動網路進入5G時代，固網寬頻仍扮演最後一哩傳輸中的關鍵角色，中嘉繼去年投入近15億元資本支出，今年預計投入更多資源於網路、頭端、資訊等相關建設，全力提升服務品質及效率。

自2018年新經營團隊接手後，外界都在觀望中嘉的改變，在面臨有線電視市場產業首度跌破500萬戶的嚴峻挑戰下，要如何力挽狂瀾。新的中嘉經營團隊於策略方向確立後，歷經一年的內部體質調整及流程效率提升，用低於市場平均淨流失率的成績，讓轉型後的中嘉交出一張漂亮成績單。

因應消費者習慣改變，中嘉陸續與VOD（隨選視訊）、OTT(網際網路串流媒體)甚至電信業者結盟，發展重點調整聚焦於影音和寬頻服務，於去年開出寬頻用戶數成長超過16%，高於市場同業的成長幅度；VOD(隨選視訊)用戶數則交出成長超過17%的亮眼成績。展望未來，中嘉將持續不斷積極開創新局，以新商業模式與服務滿足消費者需求。在持續佈署影音服務下，中嘉不僅VOD(隨選視訊)的經營有所斬獲，今年初因為武漢肺炎疫情的影響，觀察到2月防疫期間訂閱包月影劇(SVOD)的用戶數大幅成長約33%，單片租借(TVOD)的消費總額成長達10%。消費者在家時間變長的情形下，更需要舒適的觀影體驗，透過機上盒就能用電視大螢幕隨時隨地隨意地追劇、看最夯強檔電影，例如：榮獲本屆奧斯卡最佳女主角的電影《茱蒂》已可在單片租借服務中看到，也讓消費者注意到bb寬頻不是只能看頻道的第四台，而是能切中消費者需求提供多元化產品組合的數位匯流平台。

中嘉針對新申辦用戶申請光纖上網120M(含)以上指定方案，推出每月699元起的高CP值上網體驗，依方案還可再把價值近萬元的指定3C智慧家電，如WIFI遠控智慧清潔機器人、智慧節能空氣清淨機、夏普40吋多媒體連網液晶電視等，免出門直送到家，老客戶續約成功同享優惠。熱愛豐富影音內容的劇迷影迷們，也可以每月1,149元起，飆網、影音、3C智慧家電一次搞定。

(工商 )