全球股市大震盪，投資人近期更急尋投資期短且保本商品，富達國際亞太區首席投資長ParasAnand表示，然面對目前投資環境，就長線投資來看，相對看好亞洲投資機會。 ParasAnand說，新興亞洲在內的亞洲市場，在未來10年將成為具吸引力的市場，因為目前亞洲在全球經濟產出的佔比，仍遠高於亞洲市場在大部分全球股票指數及債券指數所佔的比重，未來亞洲無論在全球經濟及全球投資市場的佔比有望出現顯著增幅，增幅更有機會大於全球平均水平。

ParasAnand表示，即使近日市場消息層出不窮，也有一些短期利多因素顯現。最顯然易見的是低油價，亞洲區內的工業及消費者均可受惠於相對偏低的油價，特別是在區內如大陸即為石油進口國。

其次，過去10年美元匯價持續走強，對不少亞洲經濟體資金流構成壓力的局面，目前正在扭轉，而美國加推貨幣及財政政策刺激經濟或加快此局面的轉變速度，有利亞洲市場。此外，隨著亞洲市場前景與大陸的聯繫愈趨緊密，最近市場憂慮大陸經濟受疫情及貿易戰所影響，導致亞洲區整體估值下降或為長線吸納優質資產的機會。

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