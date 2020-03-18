全球新冠肺炎蔓延，「2020金馬奇幻影展」原訂4月在台北、台中舉辦，因考量群聚容易造成疫情擴散，金馬執委會宣布活動停辦，消息一出讓大批影迷大喊可惜。該影展原計首次於台中舉辦的放映活動，與台中市影視發展基金會討論後決議順延至明年；部分影展節目將移至11月的金馬國際影展或順延到下屆金馬奇幻影展；而備受期待的奇幻紀念品，則會改由其他安全便利的方式提供影迷收藏。

2020金馬奇幻影展原訂台北場映期為4月10至19日，台中場映期於4月17至26日舉行，如今不敵新冠肺炎疫情，宣布停辦。金馬奇幻影展自2010年在台北金馬影展執行委員會主席侯孝賢與執行長聞天祥的合作催生下，舉辦至今，該活動11年來首次停辦，包含本屆氣勢旺的開幕片《刻在你心底的名字》也將延後曝光。

本計畫作為「驚喜場」的懸疑驚悚片《抽屍剝繭》則將直接於4月30日全台戲院上映。該片改編自「德國史蒂芬金」費策克（Sebastian Fitze）暢銷小說《解剖》，不僅德意志首席法醫仇克斯（Michael Tsokos）參與編劇，並由《顫慄異次元》奇幻名導克利斯汀艾瓦特（Christian Alvart）執導。

2020金馬奇幻影展，完整停辦公告如下：

親愛的影迷朋友：

經過多方討論後，原定四月舉辦的2020金馬奇幻影展，決定停辦一屆。

自一月底開始，金馬團隊便因應「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」疫情的變化，不斷討論研議，調整活動方式，希望能創造一個安心的影展環境，讓影迷朋友如期參與。

除了將按規定做好體溫檢測、提供酒精消毒，也決定採取嚴格的間隔座位售票及場場消毒等防疫措施，甚至規劃好實名制入場方式。也取消了K歌場，並將《洛基恐怖秀》狂歡場改為一般放映。即使因此座位數將減少一半以上，我們還是希望可以提供影迷歡樂與美好的觀影經驗。

但在不斷調整與更改中，我們發現金馬奇幻影展最可貴的特質可能無法實踐，而海外疫情的變化也影響了部分影片的聯繫與運輸作業。為了維持影展獨有的觀影體驗和活動特色，也確保所有觀眾與工作人員的健康，我們決定停辦一屆。除了下半年本來就有金馬經典影展與金馬國際影展已在籌備，延期也會擠壓到其他影展的時間與空間，後續調整如下：

1. 原計首次於台中舉辦的放映活動，與臺中市影視發展基金會討論後決議順延至明年。

2. 部分影展節目將移至11月的金馬國際影展或順延到下屆金馬奇幻影展。

3. 備受期待的奇幻紀念品，則會改由其他安全便利的方式提供影迷收藏。

金馬團隊要感謝所有參展影片影人以及單位廠商的理解和支持，也謝謝影迷朋友的體諒。雖然疫情還在變化，但我們會持續為下一個活動努力不懈。一起加油，平安健康。

(中時 )