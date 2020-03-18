新北市有里長因在新冠疫情期間出國挨轟，北市府17日宣布，要求里鄰活動在6月30日前全部取消，豈料士林區芝山里長魏雅郁卻已在12日前往斯里蘭卡遊玩。士林區長江慶輝表示，是里長私下跟朋友一起去玩，非里辦的活動，且斯里蘭卡是17日才被中央宣布升級三級警示疫區，所以里長12日出發時是沒有問題的。

江慶輝表示，里長休假出國都會向區公所報備，因為要有人代理，而這名里長出國是私人行程，並帶著朋友一起去，不清楚幾個人，但並非裡辦的活動，由於里長不是公務員，沒有上下班打卡時間，基本上有比較大的彈性，里長是12日出發，約22日返台，里長去了斯里蘭卡後，中央流行疫情指揮中心17日才宣布斯里蘭卡升級為三級旅遊警示區。

江慶輝說，該名里長返台後，依規定要填報、進行居家檢疫， 應該也不是帶鄰長去玩，就是跟朋友，也沒張貼揪團的公告。

記者致電魏雅郁手機，呈轉語音狀態。

(中時 )