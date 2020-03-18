新冠肺炎疫情造成需求狂降，以及沙烏地、俄羅斯兩大產油國對增產引發價格戰毫不讓步，國際油價持續探底，周二（17日）重挫逾6%，收在每桶26.95美元，再創4年來新低。

「IHS Markit預估，今年2月到5月，全球每月的日供應量超出400萬至1000萬桶。」分析師Marshall Steeves表示，若沙國4月起每日產量逾1200萬桶，屆時各國為防止疫情擴散而封城鎖國，民眾出遊、消費等相關經濟活動減少，原油需求大暴跌也不意外。

能源分析師Pavel Molchanov也認為，光是祭出旅遊禁令，就會引發原油熊市，加上OPEC+聯盟減產協議破局，看來這場危機是對原油需求近幾年最嚴重的衝擊。

此外，德銀分析師Carsten Fritsch最新報告指出，新冠肺炎疫情導致各國封關防疫，原本石油就生產過剩，加上沙國和俄羅斯毀滅式的增產，由於雙方無退讓的跡象，油價恐崩跌至20美元。

路透報導，周二紐約原油重挫1.75美元（或6.1%），收在26.95美元；布蘭特原油暴跌1.32美元（或4.4%），收28.73美元。

截至台北時間周三（18日）紐約油價續挫0.63美元（或2.3%），暫報跌26.31美元。

(中時電子報)