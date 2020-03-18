109學年度繁星入學18日放榜，建臺高級中學有66人報名繁星，通過錄取31人，其中有16人通過錄取國立大學。

建臺高中全校學生198人，符合繁星資格有99人，66位報名繁星的學生中，有31人通過錄取，其中學測榜首賴冠愷通過國立台灣大學醫學系、謝綺榕通過國立陽明醫學大學醫學系，翁若軒錄取國立臺灣大學會計學系，宋柏廷錄取交通大學土木工程學系，黃子祐錄取清華大學電機工程學系，彭苡程錄取成功大學系統及船舶機電工程學系，梅瑜然錄取國立政治大學地政學系，共有16人通過錄取國立大學。

賴冠愷表示，國中接觸醫學並參加幾次中西醫學相關研習活動，聽專業醫生分享醫學知識及職場經驗，深感醫師的使命感，加上全球正面臨新冠肺炎嚴重威脅，幾經思考，決定朝醫學領域發展，盼能為醫療體系貢獻心力，並全力以赴準備第二階段的面談。

校長彭文彬指出，輔導學生依自己條件選擇適合的入學管道為校內長期升學輔導的策略，尊重學生適性選擇，繁星入學表現亮眼，接下來學校將輔導學生的個人申請階段，盼學生都能錄取理想校系。

(中時 )