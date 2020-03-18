神盾(6462)今(18)日舉辦法人說明會，去年營收、獲利同創新高，全年每股獲利12.60元，首度成功賺進一個股本，但因為目前全球面臨新型冠狀病毒疫情的衝擊，是屬於系統性的風險，和以往神盾庫藏股的背景條件不同，神盾目前也尚未有任何庫藏股救市的計畫。

神盾108年全年營收73.58億元，營業毛利31.37億元，全年毛利率42.64%，營業淨利11.02億元，營益率14.98%，稅前盈餘10.52億元，全年淨利8.52億元，淨利歸屬母公司業主8.62億元，年增率28.6%，全年每股獲利12.6元，不僅賺進一個股本，營收、獲利也同創下歷史新高。

財務長張家麒表示，神盾去年第四季毛利率有不錯的提升，但在匯兌上卻有不小的衝擊，光是匯兌損失就高達超過1億元，影響單季EPS約1~2元，也導致單季獲利連續下降，故去年第四季單季獲利減少到2.95元。

張家麒今日在法說上也直言，產業這段時間真的很難熬、痛苦，自身在業界擁有10幾年的投資經驗，走過911、金融海嘯、歐債危機，當然希望這次可以順利度過，但目前董事會還沒有任何類似庫藏股之類挽救股價的決議，畢竟本次面臨的是系統性風險，和以往不一樣。

(時報資訊)