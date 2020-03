新冠肺炎疫情攀升,行政院長蘇貞昌在臉書表示,為了合作對抗新冠肺炎 ,今天早上外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC(Taiwan)與美國在台協會 AIT 共同發出「 台美防疫夥伴關係聯合聲明 」。未來兩國將攜手合作防疫。

蘇揆說,除了防疫醫療物資和設備互通有無,兩國的專家將會攜手合作,共同研究生產快篩、疫苗、藥物,致力讓兩國的人民都能獲得最好的醫療保護。

蘇揆文中還說,A friend in need is a friend indeed. 這就是患難見真情,未來,在對抗疫情的路上,台灣不會孤單、台灣可以幫忙。

新冠肺炎,行政院,蘇貞昌,台美防疫夥伴關係聯合聲明,台南大學,成大,南部國立大學,居家檢疫,衞福部

(中時 )