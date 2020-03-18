台東地院進行遠距偵訊及防疫模擬演練。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東地方法院為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，就有疑似症狀之人犯解送、戒護及訊問相關流程，除依司法院訂頒之防疫措施，使用遠距訊問，防制疫情擴大風險外；另分別針對就地訊問、解送到院及夜間不訊問人犯訂定行政因應措施。

台東地院表示，日前已完成通訊軟硬體建置及人員訓練，並在18日上午與台東地檢署、台東縣警局台東分局分別演練偵查中聲請羈押被告、通緝人犯緝捕到案等遠距訊問程序。

就有疑似嚴重特殊傳染性肺炎症狀或自第三級警告地區入境之被告，從司法警察機關查獲、詢問後，通報檢方或法院，3方連線開啟通訊軟體遠距視訊，法院並派法警著防護裝備至警局，經法官訊問後，視強制處分結果分別由警方執行人犯解送或法院法警就地完成具保程序，並向台東縣衛生局防疫人員完成通報程序。

台東地院院長劉長宜表示，為防護洽公民眾、開庭當事人及機關人員安全，維護公務正常運作，台東地院除已訂定機關因應防疫措施及辦公應變措施，加強門禁管制，進入院區人員一律執行體溫測量、洗手、設備物品經常消毒及一線人員佩戴口罩。

劉長宜強調，當事人及旁聽民眾進入法庭前，庭務員均請其配合再次手部噴灑酒精並落實旁聽席1.5公尺以上距離，庭畢立即就麥克風、桌椅及使用設備消毒；此外並已協調台東地區衛生主管機關提供24小時防疫值班人員專線聯絡電話，隨時提供必要諮詢及協助。

(中時 )