王梓翰備戰全國技能競賽分區賽，絲毫不敢鬆懈。（呂筱蟬攝）

全國技能競賽分區賽將於4月登場，萬能科技大學餐飲系師生，面對新冠肺炎嚴峻疫情，在防疫之下練習絲毫不敢鬆懈，師生尤其更注意衛生習慣及石材安全性。其中，大二選手王梓翰展現對烘焙的熱情，每天清晨4點起床到校苦練，積極爭取進軍決賽門票。

萬能科大餐飲系烘焙老師陳明裡表示，肺炎風暴持續，但全國技能分區競賽如期舉行，疾病與時間的雙重壓力，迫使餐飲系選手除把握分秒時間加緊練習外，更要隨時注意衛生清潔與個人健康維持的要點，絲毫不允許在賽前有任何的變數。

王梓翰就讀普通高中，因為對餐飲烘焙感興趣，大學才選讀萬能科技大學。他說，每天早上4點起床就到烘焙教室練習，即使練習成品不盡理想，認為這是一場與自己的比賽，也學習不放棄的精神。

他說，「從零到一」學習拉糖技術，吹、灌、塑、拉等技巧穿插運用，讓拉糖在指尖手掌成為另類畫筆，揮灑出不同以往的烘焙創意美學，確定未來生涯規畫要繼續往烘焙之路發展。

(中時 )