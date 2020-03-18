新民高中有45名學生通過繁星甄選，其中23人錄取頂尖醫大或國立大學。（林欣儀攝）

大學繁星推薦放榜，僑泰高中今年共58名學生錄取，其中，學測成績4科60級分的吳承謙因熱愛醫學，繁星通過陽明醫大醫學系第一階；新民高中有67人參加繁星、45名學生錄取，曾因家逢巨變、一度對人生失望的許育瑋重新找回自己，錄取政大外交系；台中女中也有18人錄取繁星。

僑泰高中吳承謙國中即就讀僑泰，之後選擇直升高中部，在學測考出滿級分佳績，透過繁星選讀他最喜愛的醫學系，朝理想邁進；與吳承謙同班的蔡柏鈞從小喜愛數學，基於興趣考量，決定捨棄熱門的電機等科系，選填清大數學系。

校長溫順德指出，今年共有58人通過繁星甄選，其中15人錄取台清交等頂尖大學，繳出亮麗成績單；學生能有好的表現，除顯示學校教師們的用心教學，也展現適性輔導的成果。

新民高中許育瑋幼時家中經濟不錯，但國中時父親做生意失敗而入監，遭逢巨變的他一度差點自殺、也曾被通報中輟，他說，後來參加紅十字會舉辦的受刑人家屬活動，看到許多境遇比自己糟的人，激發出「想要幫助人」的念頭，決定休學重考高中，透過繁星錄取政大外交系，未來盼為人民發聲。

新民高中指出，校內透過繁星錄取頂尖醫科及國立大學者有23人，菁英班錄取率更達近8成，而繁星錄取者有12人是國中部直升高中的學生。

(中時 )