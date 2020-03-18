為了駁斥陸外交官趙立堅的美軍在武漢內散播病毒的陰謀論，川普一改先前模糊態度，原本稱「外國病毒」的他16日改稱「中國病毒」，並堅稱病毒來自大陸，這是非常準確的用詞。不過先前美政壇因「中國病毒」一詞引起歧視爭議之時，美國疾病管制暨預防中心主任芮斐德就曾表示，「中國病毒」一詞描述病毒是錯誤的。

關於在美政壇引起爭議的「中國病毒」一詞，起於眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）的推特，甚至引來川普轉推，引起自由派與民主黨批評，認為涉及種族歧視，民主黨聯邦眾議員劉雲平推文指出，病毒也傳播到美國，不因國家或種族而不同，這就跟將病毒稱為「米蘭病毒」一樣愚蠢。

據《國會山莊》報報導，美眾議院10一場新冠肺炎的聽證會上，眾議員佛蘭克爾（Lois Frankel）質詢芮斐德（Robert Redfield），使用「中國病毒」是否錯誤與不適當，對此芮斐德表示，「使用中國病毒是錯的」，並進一步解釋雖然新冠病毒首起爆發是在大陸，但是已嚴重影響了大陸、南韓與義大利。

(中時電子報)