電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）18日召開線上法人說明會，會中公佈2019年第四季暨全年營運成果。在全年營運部分，中磊2019年全年合併營收達318億元。受惠於電信直接銷售業務增溫，成功提升產品附加價值，全年合併毛利率達16％，較前一年毛利率13.4％大幅提升。累計全年營業利益為9.9億元；歸屬母公司稅後淨利達10.3億元，較前一年稅後淨利年成長達28％，以加權平均股本24.6億元換算，去年每股稅後盈餘（EPS）達4.21元。

中磊董事會亦通過盈餘分派案，擬配發現金股利3元，以18日的收盤價59.3元換算，現金殖利率達5.06％，股利政策維持高配發水準，該案將提交股東常會通過後實施。

在單季營運方面，中磊2019年第四季合併營收達95.6億元，較上季營收90.6億元，季增率為6％。受惠於較佳的產品組合，單季毛利率達14.8％，優於前一年同期14％之毛利水準。合併第四季營業利益為2.4億元；歸屬母公司稅後淨利為3.5億元，較上季稅後淨利2.9億元，季成長達21％。以加權平均股本換算，第四季每股稅後盈餘達1.43元。

展望整體市場景氣，中磊表達樂觀的態度。面對5G及智慧物聯網的時代來臨，頻寬升級需求熱絡。中磊發揮系統整合的核心優勢，領先推出高附加價值應用如智慧物聯網、商用網通設備、智慧能源、新世代小型基地台等解決方案，電信市佔率持續提升。

此外，為因應營運日趨國際化，中磊也加速全球化布局，不僅因應客戶需求迅速擴增新產能，現集團產能串聯蘇州、台灣、菲律賓等三地製造中心，服務全球電信客戶；同時加速拓展全球行銷版圖，深耕佈局日本、東南亞、印度、拉丁美洲等新興市場，已見成效；在研發方面，持續強化集團軟實力，提供全球電信客戶在地技術支援。預期在新市場、新產能的挹注下，整體營運成長可期。

(工商 )