109學年度大學繁星推薦18日放榜，台中市華盛頓高中整體錄取率近6成，國立大學達5成，多名學生錄取台、清、交、成、政等頂尖大學。校長劉一欣表示，繁星推薦是繼特殊選才後另一個大學多元入學的道，著重在校成績表現及學科能力測驗，許多考生皆視為高中3年學習的總體檢，也讓各校對此頗為重視。

華盛頓高中今年大學學科能力測驗表現亮眼，四科60滿級分共2人，四科達56至60級分共17人，自我挑戰5科達70級分以上共4人。優異成績讓學生在繁星推薦中大放異彩，醫學系第一階段上榜率達百分百。

鄭丞祐、陳茱莉、蔡震東及陳品延等4位同學接從華盛頓中學國中部直升高中，在成績加持及學校的輔導選填志願下，分別通過了國立陽明大學、中山醫學大學、高雄醫學大學及慈濟大學等四所醫學系。

在數學競賽屢獲佳績的鄭丞祐在學測考出滿級分的好成績。有醫學家庭背景的陳茱莉立志追隨父親從醫的腳步，排球校隊的蔡震東以球場上的堅毅態度往醫學道路邁進。陳品延除用托福108的高分證明自己的英文能力，更在醫學培訓過程中展現高度的從醫企圖心。

此外，蔡其翰在校成績優異且學測達滿級分，順利錄取心目中的理想校系「台灣大學資訊工程學系」。蔡其翰從國中求學階段便對科學有自己獨特的見解與觀點，在他的學習觀點中「生活處處是科學」且對於問題的解決相當執著，務必求得自己滿意的答案後方肯罷休。

此外，蔡其翰、蔡瑋宸、陳品延、林君翰等在高中階段沒有上任何的補習班，完全靠著上課專心聽講，下課勤做習題演練，分別錄取台大資工、清大電機、慈濟醫學，清大物理。他們表示，念書就如同建造房子一樣，除了要有紮實的穩固地基，還有輔以努力勤奮的鷹架，否則你不知道打造出來的是成品還是失敗品。

華盛頓高中校長劉一欣表示，該校不僅是菁英培育紮根，更是引導學生興趣發展，發揮優勢所長。除了成績表現外，也有許多學生依其自我興趣，選系不選校，選擇喜愛的學系就讀，本校打破榜單迷思，真正落實適性發展，找到學生的亮點，才能讓每位孩子都是明日之星。

(中時 )