縣議員林岳璋18日發布聲明。（周麗蘭攝）

前縣議員吳博忠17日在清泉灣臉書張貼的聲明。（周麗蘭翻攝）（周麗蘭攝）

雲林縣前議員吳博忠與現任議員林岳璋多年前合資在斗六市經營「清泉灣」游泳池，吳博忠17日在官方臉書張貼公告指責林岳璋，林岳璋18日也持驗傷單提告吳公然侮辱、恐嚇。

林岳璋18日發布聲明指出，他是清泉灣股東，持有18分之1股份，董事長吳博忠不知何原因逃避開股東會，自恃是大股專橫跋扈，安排直系親屬進入清泉灣任職非編制內職務，他認為此舉實為不妥，於3月17日到清泉灣以電話聯繫吳博忠詢問為何不開股東會議？吳回應不開股東會後直接掛電話。

林岳璋表示，他於是前往清泉灣隔壁倉庫找吳，吳表示他是大股東，他說不開就不開，吳講完就對他右臉頰揮拳，揚言置他於死地，他當下請旁人打電話報警，警方到場處理，但他顧及吳博忠年紀大，願意接受道歉不追究，但吳博忠利用清泉灣臉書散播不實聲明扭曲事實，他是單方面受到吳的暴力攻擊與言語恐嚇，決定提起告訴，他已驗傷並做完筆錄，交由司法判決。

吳博忠17日在清泉灣臉書張貼公告指稱，雲林縣議員林岳璋為清泉灣股東，占18分之1股份，並無任何頭銜及職位，3月17日上午9點林岳璋開車至他的私人住所進行言語辱罵、互毆，他目前已備驗傷，保留法律追訴權。

(中時 )