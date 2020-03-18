台中市長盧秀燕細心為長輩消毒雙手。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕18日訪視西屯何明關懷據點，為讓長輩和家人安心，據點服務不中斷，強調落實長輩及工作人員健康管理，除了進入據點前要先量體溫、雙手消毒及戴口罩，長輩活動中每兩小時都要手部消毒一次；健康促進活動重新設計，避免與他人手部及肢體接觸的動作；共餐服務鼓勵改為盒餐方式，長輩活動結束後可以帶著自己的餐盒回家，不用擔心共餐的防疫風險。

盧秀燕表示，為讓長輩不受疫情影響，正常到據點進行健康促進等活動，台中市據點服務防疫一定要做到最好，除現行的機制外，防疫作為也要再升級。

社會局長彭懷真說，全台中市408處社區照顧關懷據點，加強據點防疫措施及衛教宣導，長輩到據點就須量測體溫、血壓等並鼓勵戴口罩等，據點活動是長輩休閒的一部分，社會局希望服務能持續，不影響長輩的日常生活，持續加強防疫作為，讓長輩及家人更安心。

西屯區何明社區發展協會理事長趙淑妙指出，每次參與活動人數約30名左右，目前長輩出席踴躍，為維護長輩健康，據點配合市府防疫工作，落實工作人員及長輩健康管理，除量測體溫、消毒並配戴口罩等，調整共餐及健康促進活動方式 ，並加強清潔及消毒，有效防疫、減少感染風險。

市府指出，關懷據點是提供長輩們照顧最基層地方，防疫宣導及社區活動的最佳地點，各關懷據點將再加強防疫措施，保持良好通風，清潔及消毒工作，讓全市長輩及家屬放心來據點，落實「老的好，小的好，年輕人才能沒煩惱」的目標。

(中時 )