財政部國產署昨(17)日標售今年第一批國防部老舊眷村改建37筆土地，僅1筆土地標出，昇陽建設以5.43億元標下位於台北市萬華區青年段一小段285坪土地，溢價達26.6%，昇陽指出，看好該案臨路條件佳、近公園，故加碼搶下，業者分析，月底有世紀標售大案「世貿三館」，將為今年土地交易熱度增添薪火。

國產署昨日標售37筆老舊眷村改建土地，分布於北市萬華、文山，新北市中永和、五股等地，其中僅萬華區青年段一小段86-4、86-5、86-35地號，約285.25坪土地標出，標售底價為4.29億元，吸引7封標單，結果昇陽建設擊退永陞建設、達聯建設、竣業建築等強勁對手，以總價5.43億元標下，換算每坪土地單價為190.5萬元，溢價率為26.6%。

昇陽建設總經理簡伯殷表示，該案臨中華路二段、近青年公園，位置不錯；由於才剛拿下，且為都更案，目前尚未規劃完成未來產品定位等相關細節，規劃時程至少需一年時間，不過因該地屬於第三種住宅區，全案確定以住宅開發方向規劃。

簡伯殷指出，昇陽建設推案重心以雙北市、桃園為主，目前公司有三大銷售預售新案，包括總銷28億元的「昇陽國詠」、規劃15坪至49坪產品；總銷22億元「聚昇陽」、產品為18坪至30坪住宅，以及總銷達60億元、26坪至89坪的「昇陽國際ONE 360」，合計預售新案總銷金額達110億元。

另外，昇陽手上仍有北市中山區「昇陽十里華」、內湖「昇陽樹野」2案，採先建後售，二案已完工，總銷共約10餘億元，預計4~5月進場銷售，昇陽建設指出，疫情對房地產銷售影響不大，昇陽推案腳步亦不受影響。

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄指出，國產署此次標售案吸引七組投資人搶標，昇陽建設以5.43億元得標，顯見目前建商出手仍積極，而累計今年以來土地交易金額已突破400億元，此外，3月30日還有「世紀標案」世貿三館登場，若能順利標脫，今年第1季土地交易將上看700億元，有機會刷新首季土地歷史交易紀錄。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)