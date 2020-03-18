南部日前出現一名確診大學生，其2名友人被列為密切接觸者進行採檢。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，1人目前沒有異狀，另一個還在進行多一次的檢驗，目前檢驗中，後續會再進一步對外報告。

(中時 )