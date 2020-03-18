南部國立大學確診生友人1無異狀1採檢中 15:352020/03/18 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心17日召開記者會，指揮官陳時中說明疫情。（本報系記者杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南部日前出現一名確診大學生，其2名友人被列為密切接觸者進行採檢。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，1人目前沒有異狀，另一個還在進行多一次的檢驗，目前檢驗中，後續會再進一步對外報告。 突破百例大關！國內今再添23例確診 高峰期到！本土增2例 其中1例沒有旅遊史 陳時中：很擔憂 (中時 ) #南部國立大學 #友人 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 #台灣 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普危機四伏！巴西駐美大使中鏢 曾與他共進晚宴 14:552020/03/14 國際 擴大外籍旅客採檢 箭在弦上 04:102020/03/15 生活新聞 39日神話破功！澳門新增境外移入確診…班機座位曝光 11:242020/03/16 國際 外國人自旅遊疫情第1 、2級警示國家來台 有症狀者要自己負擔至少3000元採檢費 17:162020/03/16 生活 澳大利亞新冠肺炎確診病例上升至449例 16:122020/03/17 國際 確診個案再創新高 國內新增10人 15:162020/03/17 生活 隔離病房最大量 超過2萬床 04:102020/03/18 生活新聞 短評／陳時中玻璃心 04:102020/03/18 時論廣場 苗栗有新冠肺炎確診 零紀錄破功了 08:382020/03/18 生活 國內確診首度破百 今暴增23例 14:592020/03/18 生活 生活熱門新聞 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆檢疫14天 - 生活 突破百例大關！ 國內今再添23例確診 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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