南部日前出現一名確診大學生，其2名友人被列為密切接觸者進行採檢。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，1人目前沒有異狀，另一個還在進行多一次的檢驗，目前檢驗中，後續會再進一步對外報告。

突破百例大關！國內今再添23例確診
高峰期到！本土增2例 其中1例沒有旅遊史 陳時中：很擔憂

(中時 )

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