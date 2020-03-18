新冠肺炎持續延燒，歐洲多國旅遊警示已提升至三級。然而，國民黨議員詹江村控桃園市交通局長劉慶豐、都發局長盧維屏率團前往荷蘭考察，返台後未隔離，還立刻上班、到議會開會，且都未戴口罩。對此，桃園市府新聞處強調2人上月27日返台，當時荷蘭尚未列旅遊警示，不在居家檢疫的範圍內。網友感嘆表示，「學生警示前去的眾人譙；官員警示前去的好棒棒，我還以為學生是當了啥大官一樣」。

詹江村17日在臉書指出，桃園市政府2個局處長，2月17至2月27日率領市府其他官員，前往荷蘭考察腳踏車，回來後立刻上班，還到議會開會。他感嘆台灣的防疫，除了對於大陸防的水洩不通之外，其他歐、美、日等國，都是在賭運氣。

對此，桃園市府新聞處長詹賀舜解釋，交通局長劉慶豐、都發局長盧維屏於2月19至27日出國考察，回國時，荷蘭尚未列旅遊警示。基於防疫意識，2位局長都有確實做好自主健康管理措施。詹賀舜強調，荷蘭旅遊警示燈號是在3月11日才提升至「第二級（警示，Alert）」，入境的民眾要落實14天的自主健康管理，17日提升為「第三級(警告，Warning）」，避免至當地所有非必要旅遊，當天起從荷蘭返台者才須居家檢疫14天，2局長是在旅遊警示前至荷蘭考察，因此不在居家檢疫的範圍內。

對此，網友感嘆表示「學生警示前去的眾人譙；官員警示前去的好棒棒，我還以為學生是當了啥大官一樣」、「高官們藉考查之名出國爽玩，若又可報公帳何樂不為」、「只准州官放火？那中和的里長去歐洲也無違法憑什麼要被霸凌到如此？」、「這樣跟里長在警示前去歐洲，有何不一樣？」

(中時電子報)