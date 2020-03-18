南投縣竹山鎮中和路、前山路一帶自來水管線已屆齡，加上位處國道三號南雲交流道及加工廠附近，大型車輛往來頻繁，反復碾壓下容易造成老舊管線破裂、漏水情事發生。

台水公司第四區蕭淑貞處長表示，為提升竹山鎮中和里用戶用水品質，投資5000餘萬元進行「竹山鎮中和里小區管網汰換管線工程」，工程已於109年02月17日竣工，汰換管徑100至200mm自來水管線，達7565公尺，全面改善沿途進200戶自來水用戶供水品質。

台水公司第四區處指出，竹山鎮中和里小區管網汰換管線工程，原老舊塑膠管線已汰換為石墨延性鑄鐵管，其高強度且延展性佳的特性；未來能有效降低漏水機率，提升中和里地區的供水穩定。

第四區處後續將再針對竹山鎮自來水管線已逾使用年限及漏水頻繁者，每年持續訂定汰換管線計畫，希望能將珍貴的水資源留下，減少漏失水量，處長蕭淑貞也呼籲值此枯水期，民眾能節約用水、珍惜水資源。

(中時 )