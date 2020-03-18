日本公衛調查人員說，在愛知縣蒲郡市，一名57歲男子在遭感染新型冠狀病毒後，仍然執意到居酒屋，並說「要散播病毒」。如今他已死於阿賀縣的一家醫院。

產經新聞報導，蒲郡市公衛人員稱，該男子與父母同住，父母在本月初因發燒與呼吸困難住院，並於3月3日被確診感染新冠病毒。該名男子在隔天(4日)也被測試為病毒陽性。

疾管單位要求該名男子要先進行居家隔離，然而他卻沒有遵守，當天晚上，他執意外出，並告訴家人「出去傳播病毒」，並乘坐計程車出去。之後他在一家居酒屋里待了約15分鐘，又到另一家由居酒屋待了大約40分鐘。

他在酒吧中曾說自己是新冠患者，店家趕緊通知警察，後來居酒屋的一名女服務員在12日被發現感染，商家也被迫歇業。此事引發社會上的軒然大波，指責他刻意造成更大的感染程度，居心惡劣。

蒲郡市市市長鈴木俊明說：「儘管已指示感染者在家自我隔離，但仍執意外出的事件，這令我感到非常遺憾。」

(中時電子報)