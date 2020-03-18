新冠肺炎愈演愈烈，衝擊全球經濟，台灣經濟也受影響。國泰金控及台大組成的產學團隊18日舉辦線上說明會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強指出，2020年台灣經濟成長率由2.3％修正至2.0％，仍可「保二」，團隊同時預期台灣央行將降息「半碼」應對。

由於疫情正在讓美國經濟成長陷入停滯，甚至出現負成長的聲音，是否也影響台灣2020年經濟呈現負成長？徐之前認為，目前還沒有這麼悲觀，因為還沒到「系統性倒閉」風險。他分析，過去台灣經濟成長率只有二年是負成長，分別是2001年網路泡沫，台灣GDP為-1.4％，另一次則是2009年金融海嘯，台灣GDP呈現-1.6％, 其他期間即使是遇到SARS台灣GDP都還有4％以上，今年不會呈現衰退原因主要是2001、2009年都可看到網際公司倒閉、金融公司倒閉潮，但目前美國並沒有系統性風險倒閉潮的現象。

另外，今年在全球央行寬鬆政策中，大家一起努力，台灣預料仍可保2，但若美國經濟成長率真的邁入負成長，台灣經濟成長率就無法保2，甚至可否達下界1％都是問題，因為美國是全球經濟最重要的引擎。

目前國泰台大團隊預期疫情在「上半年」可結束，下半年可回到平均數的成長力道，徐之強指出，過去八年台灣經濟成長達2.7％，若今年下半年3％、上半年1％，全年就可到2％。除非未來發生很多重要企業倒閉潮，就可能達不到八年平均成長率，但現在看來，台灣一、二月出口還沒有這個現象，台積電與各重要公司的營收還有一定的動能。

為何國泰台大團隊預期央行會降半碼而不是一碼？徐之強指出，主要是2008年台灣重貼現率是1.25％，而現在是1.375％，就差半碼，所以因應美國大降息，央行極有可能降半碼，但央行不是只有利率政策工具，還有非傳統貨幣政策工具讓市場流動性增加，19日就知答案了。

(工商 )