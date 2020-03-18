衛福部長陳時中18日表示，因應各國旅遊疫情建議等級不斷提升，入境居家關懷人數增加，接續將由HTC所規劃設計，透過社群軟體LINE的「LINE Bot系統平台」自動化運作，讓居家檢疫者可以透過LINE Bot主動回報健康狀況、甚至提供衛教資訊，並取得防疫相關協助資訊，分擔第一線關懷人員的作業負擔。

今天下午記者會包含LINE台灣董事總經理陳立人、HTC處長游山逸均出席說明。至於「LINE Bot系統平台」何時上線？指揮中心資訊組組長簡宏偉說，現在正細部討論，希望近日可以上路。

陳時中表示，為能掌握居家隔離、居家檢疫者落實情形，降低社區傳染風險，避免影響防疫措施的推動，今年2月上旬，行政院所屬各單位結合創新科技，建置資訊系統，包括人員入境之「入境檢疫系統」，以電子化加速入境資料檢核及程序，結合後端「電子圍籬智慧監控系統」，透過手機定位方式掌握行蹤，以確保防疫措施之落實。

指揮中心指出，COVID-19(新冠肺炎)疫情日益嚴峻，世界各國確診病例快速攀升，入境人員填寫資料的程序及內容更需要嚴謹審慎。為提高入境流程效率、入境資料正確性，建置「入境檢疫系統」，於起飛前或落地後透過掃描QR Code，線上填寫健康聲明書等資料，加速入境通關程序，旅客資料也整合至14天居家關懷的「防疫追蹤系統」及追蹤告警的「電子圍籬系統」，透過居家檢疫者的手機定位，一旦離開檢疫範圍，系統會發送「告警簡訊」給當事人、民政單位、衛政單位與轄區警察，以確實掌握相關人員行蹤。

(工商 )