今年台股重頭戲－逐筆交易制度23日正式實施，委託下單將擴增為6種組合，券商公會理事長賀鳴珩指出，一般投資人交易其實可以「化繁為簡」，只要了解限價下單及改單方式，就如同現行交易，不必因新制上路擔心，他並強調，散戶投資人應避免採用市價單交易，容易導致投資風險。

逐筆交易新制經過擬真平台提前一年「練兵」，下周將正式上線，除了在交易上採隨到隨撮，比現行5秒撮合更快之外，委託方式也區分為「限價單」與「市價單」，配合當日有效（ROD）、立即成交或取消（IOC）、全部成交或取消（FOK）不同組合，等於共有6種下單類型，提供不同策略交易的投資人使用。

賀鳴珩表示，一般投資人每天進出股市不到10趟，以波段操作居多，逐筆撮合新制上路後，對交易模式其實不會造成影響，僅有密集當沖的投資人在設備、策略、速度上會面臨更多市場競爭者，且目前在台灣的外資也是屬於長期資金，不會有大吃小的情況，強調可以安心交易。

此外，賀鳴珩提醒，由於交易新制提供多達6種下單方式，建議一般投資大眾「化繁為簡」，盡量以「限價單」進行交易，並了解如何改單及取消，就可以符合原本的投資需求，多元下單種類主要是提供給高頻交易、程式交易者，搭配策略使用。

他也進一步舉例說明，已經實行逐筆撮合的期貨市場，目前大約有9成期貨交易都是掛限價單，其他下單方式則是少數交易者在使用，整體交易狀況維持穩定，也有助於量能提升。

賀鳴珩說，先前有台指期閃崩事件發生，也是因為採市價交易，導致價格大幅波動。因此，券商公會呼籲一般投資人選擇限價單買賣股票，避免誤用市價單，就可以減少過度追高或殺低的情況，以及被「釣魚」等投資風險。

(工商 )