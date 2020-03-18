智崴資訊（5263）18日公告去年財報，2019年合併營收20.8億元，營收總額再度創造歷史新高，年增約27％，每股稅後盈餘 6.57元，年增42％，智崴上週召開的董事會，已正式通過配發每股現金股利5.6元，配發率超過八成，將營運成果回饋全體投資人。

智崴18日表示，智崴2019年的多元業務，開拓有成，各季度營運表現紮實強勁，營收及獲利聯袂大躍進，雙雙再攀歷史高峰。其中，去年全年營收達20.8億元，較2018年成長27.1％。稅後淨利3.67 億元、每股稅後盈餘 6.57元，較2018年成長約42.5％。

智崴指出，稅後淨利成長，主要受惠於軟體內容營收的成長，2019年佔總營收約16％，如果從2019年度各項財務指標的相關表現來看，智崴集團轉型體感產業10年以來，已邁入一個新的里程碑。智崴集團執行長歐陽志宏表示，公司掛牌至今，營收規模已大幅成長近10倍，過去硬體設備的業務推廣，已成功地在全世界站穩腳步，其中，大型體感設備飛行影院，更是國際市場的主流。

他說，近年來，軟體內容營收的耕耘也逐漸發酵，透過智崴不斷拓增的體感設備，未來，內容影片的權利金收入將逐步拉高比重，使得設備與內容相互加乘效果，更加彰顯。

歐陽志宏舉例指出，在澳洲黃金海岸已開幕的業者，除設備採買之外，內容方面，也向智崴進行多年的授權，近期更洽談包含其他飛越系列影片的授權。其他智崴已建置的客戶，都洽詢相關內容授權的業務，說明了軟體內容市場的需求，將會隨著智崴設備的拓增而倍增。

他表示，回顧過去20年來，歷經了2003年SARS、2008年金融海嘯危機等事件，主題樂園整體產業發展趨勢，仍是持續向上成長，人們對於娛樂體驗的需求不斷增加。

展望2020上半年，歐陽志宏認為，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球各國仍屬嚴峻，智崴經營團隊續持審慎樂觀的看法不變，現階段，許多主題樂園業者也都趁著休園之際，與智崴合作進行新型體感遊樂設施建置、設備保養維修、以及軟體內容影片的更新。

他強調，沉浸式的體感娛樂，將會是未來娛樂產業的趨勢，智崴將陸續推出的不同型態的體感設備，使營收成長動能持續增加。

(工商 )