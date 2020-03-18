大陸飲用水及飲料生產商農夫山泉已向大陸證監會提交赴港上市申請，據傳預期集資額最多為10億美元。據大陸證監會官網顯示，農夫山泉境外IPO申請資料17日已獲得接收。

智通財經報導，2019年11月，市場傳出「農夫山泉計劃在香港進行10億美元IPO，最快在2020年上半年進行」。對此，農夫山泉相關負責人當時回應，不予置評。

農夫山泉的財報雖然沒有完全公開，但在浙商雜誌發布的「2018浙商全國500強榜單」中顯示，農夫山泉2013年至2017年的營收分別為人民幣（下同）90億元、90.9億元、126億元、150億元、162.5億元。

2019年6月，養生堂控股的萬泰生物更新招股書，同時透露農夫山泉的部分財務數據。招股書顯示，農夫山泉2018年總資產為200.7億元、淨資產144.11億元、淨利潤為36.1億元、資產負債率為28.2％。

(工商 )