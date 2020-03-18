「新冠肺炎」全世界疫情蔓延，如今歐美地區病情傳染力一發不可收拾，好萊塢電影繼《007：生死交戰》開出第一槍宣佈延檔後，接連而來不少電影也宣佈延檔，日前迪士尼繼《花木蘭》後，超受大家期待的漫威新片《黑寡婦》，也在今（18日）官宣確認，受新冠病毒肺炎疫情影響將無限期延檔，其中也包括20世紀影業及探照燈影業的《窺探》、《狄更斯之塊肉餘生記》，同樣被迪士尼暫時撤掉檔期。

漫威影業《黑寡婦》海報。（圖／迪士尼提供）

原本《黑寡婦》預計北美將於5 月1 日，台灣則於4 月30 日上映，是漫威影業2020年的重頭戲，首部電影是粉絲請求多時，終於實現的《黑寡婦》個人電影。由史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）演出的「黑寡婦」一角，在漫威電影宇宙中舉足輕重，10多年來參與了7部電影。現在，娜塔莎羅曼諾夫，也就是大家所熟知的黑寡婦，終於踏上個人的旅程，讓粉絲看到她不為人知的一面。

此片故事時間點設定在《美國隊長 3 : 英雄內戰》之後，娜塔莎因為幫助了美國隊長而踏上流亡之路，當她發現一個與過去有關的陰謀時，她必須全球追蹤，回頭面對她神祕的間諜生涯，同時逃過反派「模仿大師」的追殺。

《狄更斯之塊肉餘生記》海報。（圖／IMDB）

另一片商車庫娛樂也在今宣佈由於新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球大爆發，好萊塢大片紛紛延檔，重創全球娛樂圈。原訂於今年4、5月上映的《祕密花園》、《祕密：夢想的力量》、《逃》及《顫役輪迴》 配合全美檔期延後，四部電影台灣確定「延檔」，延後上映時間目前未定，正式上映日期將會另行公告。

《窺探》海報。（圖／IMDB）

近日美國影市票房暴跌，上個週末3天北美票房總額預計只有約5530萬美元，迎來20年來最低值。迪士尼公司發行的動畫片《1/2的魔法》僅憑3天入帳1053萬美元就得以蟬聯週末票房榜冠軍。據美國《好萊塢報導》估計，全球票房收入損失目前已達70億美元，而好萊塢的經濟損失最終可能高達200億美元。

電影《祕密：夢想的力量》由阿湯哥前妻凱蒂荷姆絲主演，改編自全球暢銷超過3000萬本心靈勵志書《祕密》。（圖／車庫娛樂提供）

據外媒報導，包括AMC、 Regal、Landmark等在內的北美眾多大型連鎖電影院已經集體宣佈關閉旗下所有電影院。AMC表示，影院將至少關閉6周至12周。這也意味著即將在上半年上映的新片可能會受到嚴重影響。

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(中時電子報)