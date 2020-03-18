新冠肺炎疫情嚴重肆虐全球，美國總統川普（Donald Trump）日前更以「中國病毒」形容新冠肺炎，許多媒體也都用「武漢病毒」形容報導。對此，效力於中國CBA的籃球球星林書豪感到相當不滿，認為這是種族歧視「用新冠肺炎或COVID-19有這麼困難嗎」？

日前美國共和黨議員麥卡錫（Kevin McCarthy）在社群媒體推特上發文稱武漢肺炎是中國新冠肺炎，林書豪看到後隨即砲轟，他認為大家應該團結一致，如此言論是種族歧視，顯得相當無知。然而他此番言論未獲網友支持，反倒被嗆德國麻疹、西班牙流感也都是冠上國名，以病毒的發源地來命名並非種族歧視。

林書豪反擊美國共和黨議員麥卡錫（Kevin McCarthy）的言論。（圖／取自林書豪推特）

林書豪則再回應，他自己也不願聽到德國麻疹、西班牙流感這樣的用法，但他知道現在有很多亞裔美國人的身心如今都飽受威脅。「我才不管那些用詞背後的歷史，只知道這樣的反華消息，只會增加外界對亞洲人的仇恨。」

他今日再度回應反擊「外界對於病毒的描述，包括媒體和川普，難道沒有一點反華情緒嗎？亞洲人沒有受到不平等的待遇嗎？使用新型冠狀病毒肺炎或COVID-19等名稱有很難嗎？為何人們在危機中還要互相推卸責任。」

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(中時電子報)