新冠肺炎疫情延燒至全球，中國湖北武漢一對夫妻於1月到義大利遊玩，途中出現身體不適的狀況，1月29日在羅馬確診，成為歐洲首兩起確診病例。而這2名個案的X光照片和電腦斷層掃描於近日曝光，可以到看肺部快速惡化，出現毛玻璃狀斑塊阻礙呼吸。

根據《每日郵報》報導，這對夫妻分別為67歲的男子即有在服用高血壓藥物的65歲的女子，確診後羅馬的國家傳染病研究所（National Institute ofInfectious Diseases）人員開始對他們進行研究，2名個案出現發燒症狀及呼吸問題後，接著出現急性呼吸窘迫症候群（ARDS），4天後便呼吸衰竭，再隔2天就需要仰賴機器呼吸。

研究報告寫成時，2名個案的病情危急，住在加護病房中接受治療。研究所也取得他們女兒的批准後，將X光照片和電腦斷層掃描影像公開，影像中可以看見病人肺部出現毛玻璃狀斑塊（ground-glass opacities），意思就是膿液、血或水等物質填滿了肺部空間。

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(中時電子報)